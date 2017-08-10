Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti

Şarkıcı Onur Akay, Kemal Sunal’la başta olmak üzere, Yeşilçam’ın efsane isimleri ile çok sayıda filmde rol alan Seyfettin Karadayı’nın vefat ettiğini duyurdu.

Seyfettin Karadayı'nın vefat haberini Instagram hesabından duyuran Onur Akay, “O Yeşilçam’ın yaşayan en yaşlı ismiydi. Kemal Sunal’la 12 filmi olan ve 750 sinema filminde rol alan usta oyuncu Seyfettin Karadayı’yı, 94 yaşında kaybettik. “Artık veda etmek üzereyim. Mahsun Kırmızıgül’ün Beyaz Melek filminde hep yaşlı oyuncular vardı. Bende çok isterdim o filmde oynamak.” demişti. Değerli oyuncumuz, 11 Ağustos Cuma günü, Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” notunu düştü.



Kara Harp Okulu mezunu olan 1923 doğumlu Seyfettin Karadayı, 70'li yıllardan itibaren 750'yi aşkın filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol almıştır.