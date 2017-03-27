Yeşil pasaportla ihracat artacak

TİM Başkan Vekili Kocasert ve iş dünyası temsilcileri, ihracatçıya sağlanan yeşil pasaport olanağının ülke ihracatına doğrudan etkisinin olacağını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert, iş adamlarına verilmesi kararlaştırılan yeşil pasaportun ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Denizli'de takdim edildiğini hatırlattı.



İhracatçıların, ürünlerinin tanıtımı ve yeni pazar arayışı nedeniyle yoğun şekilde yurt dışına seyahat ettiklerini belirten Kocasert, yeşil pasaportun ihracatçıların uzun zamandan bu yana beklediği bir müjde olduğunu kaydetti.



İş adamlarının, hasretle beklediği yeşil pasaporta kavuştuğunu belirten Kocasert, "Yeşil pasaport bizlere seyahat kolaylığı getirecek. İhracatçı artık herhangi bir toplantıya hemen karar verip, ilk uçakla gidebilecek, vize için zaman kaybetmeyecek ve enerjisini buralarda kaybetmeyecek." diye konuştu.



Başta Eximbank ve Kredi Garanti Fonu olmak üzere iş dünyasına yönelik desteklerden son derece memnun olduklarını vurgulayan Kocasert, bu yıl ihracat hamlesine hazırlandıklarını dile getirdi.



Kocasert, yeşil pasaportun iş dünyasını somut bir şekilde motive ettiğini aktararak, "2017 yılında bir ihracat hamlesine hazırlanıyorduk, bu yeşil pasaportları elimize almamız çok somut ve motive edici bir gelişme oldu. Yeşil pasaportun ihracatımıza somut yönde katkıda bulunacağına eminim. Ülkemize ve bütün ihracatçılarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.



UZAKDOĞU PAZARI



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ise yeşil pasaportun ihracatçılar açısından çok önemli olduğuna işaret etti.



İhracatçının artık daha hızlı hareket etme imkanına sahip olduğunu anlatan Ünlütürk, şöyle konuştu:



"Uzakdoğu ülkelerinde vize başvuruları 2-3 haftadan önce çıkmıyor. Bu karar, öncelikle bu pazarda önümüzü açacak. Yeşil pasaport, Türk ihracatçısına seyahatlerinde hız ve özgürlük kazandıracak. Bu düzenlemeyle son 3 yılda üst üste 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan firmaların ortak ya da yetkililerine yeşil pasaport veriliyor ancak özellikle tarım ürünleri ihraç eden firmalar açısından bu kriterler çok yüksek. Yeşil pasaport kriterinin ihracatçı birlikleri yönetim kurullarına seçilebilme şartlarına indirgenmesini de bekliyoruz."



Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da ihracatçının artık işine odaklanarak pazarını büyütmeye daha fazla çaba gösterebileceğini ifade etti.



Yeşil pasaportun motive edici etkisinin de bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Sanayiciler, ihracatçılar olarak 2023 hedeflerini yakalama anlamında büyük sorumluluklarımız var. Devletimiz, verdiği teşviklerle ihracatçımızın üzerindeki yükün bir kısmını alıyor. Böyle olunca biz artık dünya pazarına çıktığımızda elimizdeki güçlü argümanlarla daha fazla ülkeye ihracat yapacağız." dedi.