Yeşil listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birisinin, terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride olduğu bildirildi.

Güvenlik güçlerince Bitlis'te yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birisinin, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyaleti 5'li yürütmede görevli, sözde Hizan sorumlusu ve terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride olduğu bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Esen Mahallesi Şeyhhabip Tepe bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda, saat 07.30 sıralarında teröristlerle çatışma çıktı.



Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 biksi makineli tüfek ile 4 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.



Teröristlerden birisinin, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyaleti 5’li yürütmede görevli, aynı zamanda sözde Hizan sorumlusu "Kia Koçer" kod adlı Ali Ulaş olduğu ve İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer aldığı tespit edildi.