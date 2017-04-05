Yeryüzünde 60 binden fazla tür ağaç var

En çok ağaç türü Brezilya'da, en az ağaç türü ise Kuzey Amerika'nın Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerinde bulunuyor.

Yerküre, 60 binden fazla ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor.



Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Birliğinin (BGCI) bünyesindeki 500 kuruluştan derlediği veriler, yeryüzündeki ağaç türü sayısının 60 bin 65 olduğunu gözler önüne serdi.



Araştırmada 8 bin 715 ağaç türüyle Brezilya'nın en fazla sayıda ağaç çeşidi bulunan ülke olduğu belirlendi.



Ağaç yetiştirmenin mümkün olmadığı kutup bölgeleri hariç tutulduğunda en az ağaç türüne ise yaklaşık bin 400 çeşidin bulunduğu Kuzey Amerika'nın Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerinde rastlanıyor.



Araştırma sayesinde tehlikedeki ve nadir olan türler, acilen korunması için belirlenebilecek.



Doğada her birinden yaklaşık ellişer adet bulunan 300 kadar türün tehlikede olduğu gerçeğini gözler önüne seren araştırmada, Tanzanya'da yetişen Karomia gigas ağacının, aşırı ürün alma nedeniyle neslinin tükenmek üzere olduğu ve birkaç ay önce sadece 6 tane bulunabildiği kaydedildi.



Araştırmanın sonuçları " Journal of Sustainable Forestry" dergisinde yayımlandı.