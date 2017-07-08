Yerli üretim lojistik destek gemisi denize indirildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen yerli üretim Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle denize indirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında Tuzla'daki Selah Tersanesi'nde inşa edilen Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin suyla buluşması için tören düzenlendi.



İsmini, 1993 Deniz Kurdu Tatbikatı sırasında kaybolan ve cenazesi 15 yıl sonra bulunan şehit SAT Komandosu Deniz Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi'den alan yerli üretim gemi, 106,51 metre boy, 16,80 metre genişlik ve 6 bin 150 ton yakıt taşıma kapasitesine ve helikopter platformuna sahip. Saatte 12 deniz mili (22 kilometre/saat) üzerinde sürat yapabilecek gemi, 9 bin 500 deniz mili (17594 kilometre) seyir siasına sahip.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende, geminin özelliklerini anlatan tanıtım filmi gösterildi.



Konuşmaların ardından gemi, protokolün katılımı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'ın misinayı kesmesiyle denize indirildi.



Törene Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile gemiye adı verilen Arif Ekmekçi'nin annesi Kadın Ekmekçi de katıldı.