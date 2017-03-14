Yerli turistte hedef 10 milyon

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık, bu yıl veya en geç 1-2 yıl içerisinde 10 milyon yerli turiste hizmet vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, geçen yıl yurt içi otellerde konaklayan yerli turist sayısının 5-6 milyon civarında olduğunu kaydetti.



Geçmişte, sezona girmeden satışların yaklaşık yüzde 60'ını erken rezervasyon üzerinden, yüzde 40'lık bölümünü de katalog ya da son dakika satışları ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayık, iç pazarda erken rezervasyonla tatil paketi satın almanın yerli müşterilerin lehine olduğunu söyledi.



Ayık, bu yıl veya en geç 1-2 yıl içerisinde 10 milyon yerli turiste hizmet vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Böyle bir potansiyelin varlığına da inanıyoruz." dedi. Ayık, konaklama tesislerinin bu konuda üzerine düşeni yerine getirip bu rakama ulaşmak istediklerini kaydetti.



"İPTAL EDİLEN ORGANİZASYONLARI GERİ KAZANMAK BİRKAÇ YILI ALIYOR"



Osman Ayık, Türkiye'nin kongre turizmi konusunda son yıllarda ciddi atak içerisinde olduğunu ifade ederek, "İstanbul da bu anlamda en avantajlı kent. THY'nin bu konudaki çabalarıyla İstanbul, tüm dünyaya bağlanmıştı. 100'den fazla ülkeden İstanbul'a bağlantı vardı. Bu konu turizm için çok büyük bir avantaj." şeklinde konuştu.



İstanbul'un bu anlamdaki avantajını Türkiye'de yakalayabilecek ikinci kentin Antalya olduğunu vurgulayan Ayık, charter'lar anlamında avantajı bulunan Antalya'ya, 60'a yakın ülkeden, 300 civarında destinasyondan bağlantı olduğunu bildirdi.



Kongre gibi iptal edilen organizasyonları geri kazanmanın en az birkaç yıl aldığını belirten Ayık, "İstanbul, özellikle 2018-2019'dan itibaren tekrar kongre turizminde bir çıkış yapabilir. Bu konuda çok ciddi çaba göstermek lazım." diye konuştu.