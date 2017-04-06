Yerli tramvaylar yolcu taşımaya başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Bursa'daki bir firmaya yaptırdığı 8 hafif raylı sistem aracının sonuncusu da kente getirilerek hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yaptığı açıklamada, yurt dışından 2,3 milyon avroya ithal edilen tramvayın emsalini, Bursa'da faaliyet gösteren şirketten 1,6 milyon avro karşılığında aldıklarını, böylece 700 bin avronun belediyenin kasasında kalmasını sağladıklarını söyledi.



Bursa'da kullanılan "İpekböceği" isimli 2 metre 45 santimetre genişliğindeki 28 metre uzunluğundaki Türkiye'nin ilk yerli tramvayını yapan firmanın, Samsun için özel olarak "Panorama" adıyla 2 metre 65 santimetre genişliğinde 32 metre uzunluğunda 8 tramvay ürettiğini bildiren Yılmaz, son tramvayın da kente getirilerek raylara indirildiğini, testlerden geçirilerek yolcu taşımaya başladığını anlattı.



Milli tramvayların hizmete girmesi ile Samsun Hafif Raylı Sistem (SAMULAŞ) AŞ'nin araç filosunun 29'a çıktığına dikkati çeken Yılmaz, "Yerli tramvaylarımızın koridoru geniş, ferah bir kullanımı var. Bakım ve onarım süresi de daha kısa. Daha önce hizmet verdiğimiz 21 tramvayın 16'sını İtalya'dan, 5'ini Çin'den almıştık ancak yerli tramvay yurt dışından alınan emsallerine kıyasla önemli avantajlar sağlıyor." dedi.



YENİ TRAMVAYLARIN YAZILIMI DA YERLİ



Yılmaz, emsallerinde 10 çıkış kapısı varken yerli tramvayda 12 kapı bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Yolcunun tahliyesi için önemli bir özellik. Araç içindeki kamera sistemiyle yolcu yoğunluğu takip edilebiliyor. Yazılım Türkiye'de yapıldığı için sistemsel değişiklikler kolayca gerçekleştiriliyor. Tramvayların etrafında kameralar bulunuyor. Kameralarla vatmanların her yeri görmesi, tramvay kazalarının aşağıya çekilmesini sağlayacak. Ayrıca milli tramvaylar, performans olarak teknik ekibimizden olumlu not aldı. Yerli ve daha konforlu araçlarla halkımıza hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz."