Yerli otomobilin eksantrik miline ESTAŞ talip

Sivas'ta faaliyet gösteren ve dünyaca ünlü çok sayıda firma için eksantrik mili üreten ve 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan ESTAŞ, yerli otomobilin eksantrik milini de maliyetine üretmek istiyor.

Sivas'ta faaliyet gösteren ve 40'ın üzerinde ülkeye eksantrik mili ihraç eden Sivas Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ), yerli otomobil üretimine, eksantrik milini maliyetine üreterek katkıda bulunmak istiyor.



ESTAŞ, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 32 bini kapalı olmak üzere 130 bin metrekare alanda üretim faaliyetini sürdürüyor.



Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania gibi dünyaca ünlü firmaların ürettiği otomobiller ile ağır vasıtaların, lokomotiflerin ve gemi jeneratör motorlarının eksantrik milini (kam mili) imal eden firma, 40'ın üzerinde ülkeye parça ihraç ediyor.



Firma, "Türkiye'nin otomobili" sloganıyla açıklanan yerli otomobil üretimine katkıda bulunmak ve eksantrik milini maliyetine üretmek istiyor.



ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv yan sanayi firması olduklarını ve 40'ın üzerinde ülkeye parça ihraç ettiklerini söyledi.



Döküm, talaşlı imalat ve ısıl işlemlerini bir arada bulunduran firmalarının bu yönüyle dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Mavuş, yaklaşık 800 çalışanıyla üretim yaptıklarını aktardı.



Mavuş, otomotiv yan sanayi olarak yaklaşık 20'nin üzerinde ana markaya eksantrik mili ve yedek parça imal ettiklerini ifade ederek, "Bu yönüyle dünyadaki pazarın yüzde 3-4'ünü, ESTAŞ elinde bulunduruyor. Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania, ağır vasıta grupları ve savunma sanayi araçlarına kadar geniş bir yelpazede eksantrik mili üretiyoruz. Çok geniş bir yelpazeye sahibiz." diye konuştu.



"YERLİ OTOMOBİLİN EKSANTRİK MİLİNİ KAR GÖZETMEDEN ÜRETİRİZ"



Yerli otomobilin üretilecek olmasının kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Mavuş, şunları kaydetti:



"Biz bu projenin her tarafında yer almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii ana ürünümüz eksantrik mili ama bunun dışında da başka üretilebilecek ürünlerin Sivas'a gelmesi noktasında da her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Eksantrik mili noktasında da bu ürünü kar gözetmeden, en üst teknolojiyle, maliyetine diyebileceğimiz bir noktada üreteceğiz. Bu aracın dünya pazarında geniş bir şekilde yer alabilmesi için her türlü desteği vereceğiz. Biz hem üretim noktasında destek vereceğiz hem de firma olarak bu aracın satın alma noktasında da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Dünyanın her tarafında birçok markaya eksantrik mili verdik, hepsinden övünç duyduk, yerli bir markamıza eksantrik mili vermek bunun katbekat üstünde gurur verir. Bunun heyecanıyla konuyu takip ediyoruz."



Mavuş, yerli araca eksantrik mili üretme konusunda kendilerine güvendiklerini de vurgulayarak, "Eksantrik milinin dışında da değişik parçaların Sivas'a gelmesi ve üretimi noktasında yapabileceğimiz bir şey varsa buna da talibiz." dedi.