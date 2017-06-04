"Yerli otomobil üretim yeri Sakarya olmalı"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul, "Milli tank ve milli tren gibi yerli ve milli otonun üretim yeri de milli üretim şehri Sakarya'mız olmalıdır." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, milli tank ve milli tren gibi yerli ve milli otonun üretim yerinin de milli üretim şehri Sakarya olması gerektiğini belirtti.



Kösemusul, yaptığı yazılı açıklamada, eski Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer ile milli ve yerli motor üretimi için Sakarya Teknokent'te çalışma yapan mühendislerle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettiklerini bildirdi.



"Milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya" hedefiyle altı yıl önce projelere start verdiklerini ve yerli oto üretimine ev sahibi olmak istediklerini kaydeden Kösemusul, ziyaretinde Hisarcıklıoğlu'na, yerli otomobil çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardığını kaydetti.



Kösemusul, Türk iş dünyasının azmi ve cesaretiyle yerli otomobilin hedeflenen zamanda yollarda olacağına inandığını vurguladı.



Bu konuda Sakarya olarak uzun zamandır istekli ve gayretli olduklarını, Sakaryayı milli üretimler ve otomotiv şehri hedefiyle hazırladıklarını aktaran Kösemusul, şu ifadeleri kullandı:



"Şehrimizin lojistik başta olmak üzere otomotiv sektöründeki avantajları, nitelikli istihdamı, sıfır hatalı kaliteli üretimi, sektör ihracatındaki büyük başarısı yerli oto iddiamızın gücünü zaten gösteriyor. Şehrimizde yer hazırlayıp bu çok önemli milli yatırıma ev sahibi olmak istemekle birlikte hem organizasyon hem de üretim noktasında da fikirlerimiz, çalışma ve projelerimiz var. Milli tank ve milli tren gibi yerli ve milli otonun üretim yeri de milli üretim şehri Sakarya'mız olmalıdır."