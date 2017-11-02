Yerli otomobili üretecek 'babayiğitler' belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'in bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'in bulunduğunu açıkladı.



Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla yılda 757 bin otomobil satışına ulaşmış bir Türkiye'de bu konuda hala adım atılmıyor olması artık ülkemizin bir ayıbı haline gelmişti. Bugün, işte bu ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.



"PİYASAYA SÜRECEĞİNİZ İLK OTOMOBİLİN TALİPLİSİ BENİM"



"Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız çıkıp ellerini taşın altına soktular, bize de onlara gereken her yerde omuz vermek, destek vermek düşer." diyen Erdoğan, "Şimdiden ilan ediyorum, piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim." şeklinde konuştu.



Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:



"Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubumuzdan beklentimiz, hazırlık sürecini hızla tamamlayarak en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması, 2021'de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yere sahip olduğuna inandığım bu projede en küçük bir gecikme istemiyoruz."



"TÜBİTAK'TAKİ PLATFORM, GİRİŞİM GRUBUMUZUN EMRİNE AMADEDİR"



Halen TÜBİTAK bünyesinde çalışmalar yapılan platformun girişim grubunun emrine amade olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun yerine doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun, biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türk milletini, bu büyük hayaliyle buluştursunlar." ifadelerini kullandı.



"22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröristlerden ise 17'si Hakkari, 5'i Tunceli'de olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu anda da çatışmalar yine aynı şiddetle devam ediyor. Bunlarla sonuna kadar, bu teröristleri tüketinceye, bitirinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Zira bu ülkede terörün egemen olmadığını, bu zihniyetlere göstereceğiz." dedi.



