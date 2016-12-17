"Yerli İHA hem daha ucuz, hem de kaliteli"

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM), Baykar İHA sistemine ilişkin bir gazetede yayımlanan haberle ilgili açıklamalarda bulundu.

Baykar İHA sistemine ilişkin bir gazetede yayımlanan haberde sistemle ilgili hiçbir teknolojik ve mali karşılaştırmaya yer verilmeden sadece maliyetine vurgu yapılmış olmasının objektif, şeffaf, güvenilir ve doğru bilgiyi hedefleyen habercilik ilkeleriyle bağdaşmadığı bildirildi.



SSM'den yapılan yazılı açıklamada, Baykar firması ile Müsteşarlık arasında sözleşmeleri imzalanarak envantere alınan ve milli savunmanın önemli bir unsuru olarak görev yapan İHA sistemlerinin maliyetinin, Türkiye tarafından daha önce tedarik edilen benzer sistemlere kıyasla kayda değer şekilde ucuz olmasının yanı sıra teknik olarak da daha üst seviyede bulunduğu kaydedildi.



Baykar İHA sisteminin, aynı teknik kategoride yer alan ve 2005 yılında tedarik edilen sisteme göre yüzde 60 daha ucuza tedarik edildiği vurgulanan açıklamada, milli bir ürün olması dolayısıyla Baykar İHA sisteminin bakım ve onarımının da diğer sisteme göre çok daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle gerçekleştirildiği vurgulandı.



SSM'nin hayata geçirmeye devam ettiği milli ve yerli savunma sanayi projeleri hakkında olumsuz ve objektiflikten uzak yayınlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Savunma Sanayii Müsteşarlığının yürüttüğü Baykar İHA sistemine ilişkin, 16 Aralık 2016 tarihinde Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri tarafından yayınlanan haberi esef ile kınıyoruz. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem tarafından verilen soru önergesi cevaplarına dayandırılmaya çalışılarak Birgün gazetesince üretilen haberde, Baykar İHA sistemi ile ilgili hiçbir teknolojik ve mali karşılaştırmaya yer verilmeden sadece maliyetine vurgu yapılmış olması, objektif, şeffaf, güvenilir ve doğru bilgiyi hedefleyen habercilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.



Güçlü Türkiye’nin teminatı olan Savunma Sanayii Müsteşarlığının var gücüyle hayata geçirmeye devam ettiği milli ve yerli savunma sanayi projeleri hakkında olumsuz ve objektiflikten uzak yayın yapanların, vatan ve millet sevgisini yüce Türk milleti mutlaka sorgulayacaktır. Bilinmelidir ki Türk savunma sanayi projelerini itibarsızlaştırmaya yönelik her yaklaşım, milli ve yerli üretim için çıktığımız yolda inancımızı daha da kuvvetlendirmektedir. Bu itibarla, bahsi geçen gazetede öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmamakta olduğu hususunu beyan eder, hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."