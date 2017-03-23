Yepyeni bir kılığa girerek aklı sıra milleti kandıracaklar

Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliği konusunda, "Meclisten geçti onaylandı, CHP birden bire kuzu gibi oldu. O CHP gitti, başka CHP geldi. Yepyeni bir kılığa girerek aklı sıra milleti kandıracaklar." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Elazığ İl Başkanlığının düzenlediği "Vefa Buluşması"nda yaptığı konuşmada, "(Anayasa değişikliği) Meclisten geçti onaylandı, CHP birden bire kuzu gibi oldu. O CHP gitti, başka CHP geldi. Yumuşak söylemler, sanki o Meclisi birbirine katan CHP yok, yepyeni bir kılığa girerek aklı sıra milleti kandıracaklar. Millet sizin geçmişinizi bilir, milletin elinde sizin kabarık siciliniz var. Son dakikada şirin gözükmekle milleti aldatacağınızı mı zannediyorsunuz?" dedi.



Yıldırım, "Ne kadar güzel iş varsa hep bunlar 'Hayır' dediler, şimdi de 'Hayır' diyorlar. Geleneği bozmadılar ama milletimiz her seferinde bunlara gereken dersi verdi, bu sefer de verecek." diye konuştu.