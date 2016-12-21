Yeniköy'de yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'ndan geçerken Yeniköy yakınlarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışması sürüyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturdu.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturdu.



Mısır yüklü olan gemiyi kurtarmak için İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı 3 römorkör ve 6 hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.



Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



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Kaynak: AA