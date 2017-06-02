Yeniden yapılandırmada toplam tahsilat 22,7 milyar lirayı buldu

Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırmayla ilgili, "Bugün itibarıyla toplam tahsilat 22,7 milyar lirayı buldu." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılan tahsilat rakamlarını açıkladı.



Maliye Bakanlığı olarak mayıs ayı içerisinde 2 milyar 573 milyon lira tahsilat yaptıklarını bildiren Ağbal, "Her zamanki gibi vatandaşlarımız ödemelerini yine son günlere bıraktı. 2 milyar 573 milyon liralık tahsilatın yaklaşık 1 milyar lirasını 31 Mayıs günü yaptılar. 30 Mayıs'ta yapılan tahsilat tutarı 518 milyon lira, 29 Mayıs'ta tahsilat tutarı 282 milyon lira, 26 Mayıs'ta yapılan tahsilat tutarı 279 milyon lira." dedi.



Mayıs ayı içerisinde ödemelerini yapan bütün mükelleflere teşekkür eden Ağbal, bu ay içerisinde yoğun bir kampanya yürüttüklerini, sonuçlardan da olumlu bir performans elde ettiklerini söyledi.



BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA FAZLA TAHSİLAT ELDE ETTİK



Ağbal, bekledikleri tahsilattan daha fazla tutar elde ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Biz 2,5 milyar liralık bir tahsilat yaptık ama beklediğimiz rakam daha düşüktü. Burada özellikle bir kısım vatandaşımız sadece mayıs ayı taksitlerini değil, gelecek aylara ilişkin ödemelerini de yapmış gözüküyorlar. 2,5 milyar liranın 700 milyon lirası aslında sonraki aylara tekabül eden taksit tutarları veya ödeme tutarları. Buradan şu anlaşılıyor, bir kısım mükellefimiz taksitli ödeme seçeneğini bırakıp, peşin ödeme seçeneğine geçmiştir. Bizi gerçekten son derece memnun eden bir sonuç elde etmiş olduk."



MALİYENİN TAHSİLATI 17,7 MİLYAR LİRA



Maliye Bakanlığı olarak 31 Aralık 2016 itibarıyla yapılan tahsilat tutarının 12,3 milyar lira olduğunu hatırlatan Ağbal "Maliye Bakanlığının yapmış olduğu tahsilat tutarı mayıs ayı tahsilatları ile beraber 17,7 milyar liraya çıkmış oldu." dedi.



Yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında gümrük idaresinin alacaklarının da yapılandırıldığını ve bu kapsamda 2016 sonu itibarıyla 1,4 milyar liralık tahsilat yapıldığını anımsatan Ağbal, şu anda gelinen nokta itibarıyla bunun 1,5 milyar liraya çıktığını söyledi.



Ağbal, SGK'nın da geçen sene sonu itibarıyla yeniden yapılandırmadan 1,6 milyar liralık tahsilat yaptığını belirterek, SGK'nın mayıs ayı içerisinde 373 milyon lira tahsilata ulaştığını bildirdi. Ağbal, şöyle devam etti:



"Önceki aylarla yapılan tahsilatları da topladığımız zaman SGK bugüne kadar Yeniden Yapılandırma Kanununda 3,5 milyar lira tahsilat yaptı. Yeniden Yapılandırma Kanununun 2016 sonu tahsilatı 15,3 milyar liraydı. Mayıs ayı içerisinde Maliye, Gümrük ve SGK yaklaşık 3 milyar liralık tahsilat yaptık. Önceki aylardan gelen tahsilatlarla birlikte bugün itibarıyla yeniden yapılandırmadan yaptığımız toplam tahsilat 22,7 milyar lira. Aslında mahsuplardan gelen tahsilatlar da olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim ki 23 milyar lirayı aşan bir tahsilatı bugün itibarıyla yaptığımız görülüyor. Bizim açımızdan son derece başarılı bir çalışma oldu. Vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi."