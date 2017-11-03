Yeniden değerleme oranı belli oldu

TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre, 2018'de çeşitli vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2018'de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor.



Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yİ-ÜFE'sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.



Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 14,47 artacak.



MTV, TORBA TASARIYA GÖRE BELİRLENECEK



Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan ve "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda öngörülen şekilde değişmesi bekleniyor.



Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesinin ve alınmamasının cezası 240 liraya çıkacak.



Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 59 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 20 lira olarak uygulanacak.



TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDENLERİN CEBİ YANACAK



Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 175,5 liradan 200,9 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 495,8 lira olacak.



Yıl başından itibaren trafik cezaları da yeniden değerleme oranında artırılacak. Buna göre, kırmızı ışıkta geçmenin 206 lira olan cezası yeni yılda 235,8 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 1002,8 lira, ikinci yakalamada ise 1256,9 lira ödemek zorunda kalacak.



Hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 235,8 lira, yüzde 30'un üzerinde aşanlar ise 488,8 lira ceza ödeyecek. Yeni yılda emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenler 108,7 liralık cezayla karşı karşıya kalacak.



