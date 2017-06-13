Yeni Zelenda-İsrail ilişkileri normalleşiyor

İsrail ile Yeni Zelenda arasında 6 ay boyunca kesintiye uğrayan diplomatik ilişkilerin normale dönmeye başladığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yeni Zelenda'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki illegal Yahudi yerleşim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden kararı desteklemesinin ardından, iki ülke arasında kesintiye uğrayan diplomatik ilişkiler normale dönmeye başladı.



Haberlerde, diplomatik ilişkilerde normalleşmenin, Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha'nın İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'ya gönderdiği mesajın ardından gerçekleştiği kaydedildi.



İsrail, geçen aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki illegal Yahudi yerleşim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden kararı destekleyen ülkelerle diplomatik ilişki seviyesini düşürme kararı almıştı.



Söz konusu yasa tasarısı Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından konseye getirilerek oylanmıştı.



