Yeni Zelanda'nın "First Kedisi" öldü

Başbakan Ardern'in "First Kedisi" Paddles'in bir otomobilin çarpması nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından sahiplenilmesinden dolayı ülkenin "First Kedisi" olarak anılan Paddles'in bir otomobilin çarpması sonucu öldüğü açıklandı.



Radio New Zealand'da yer alan habere göre, Başbakanlık ofisinden Sarah Austen-Smith, Ardern'in Yeni Zelanda Başbakanı olması ile "First Lady"ye atıfla İngilizce "First Cat" olarak anılmaya başlanan Paddles'in, Başbakan'ın Point Chevalier semtindeki konutunun yakınında bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü duyurdu.



Sosyal medya hesabından Paddles'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Başbakan Ardern ise "Paddles sadece bizim tarafımızdan değil herkes tarafından çok sevildi. Evcil hayvanını kaybeden herkes bizim ne kadar üzgün olduğumuzu bilir." ifadelerini kullandı.



Ardern'in, başbakan seçilmesinin ardından basın mensuplarına ilk röportajını verirken kucağında yer alması ile "First Kedi" olarak anılmaya başlanan Paddles ilgi odağı olmuştu. Bunun üzerine Paddles, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.



Yeni Zelanda'da 23 Eylül'deki genel seçimlerin ardından yapılan koalisyon görüşmelerinde, Önce Yeni Zelanda Partisi (Yeni Zelanda First) ile anlaşarak koalisyon hükümeti kuran 37 yaşındaki İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern, 1856'dan bu yana ülkenin en genç başbakanı olmuştu.