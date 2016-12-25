Yeni Zelanda'da otobüs kazası
Yeni Zelanda'nın Gisborne bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.
Radyo Yeni Zelanda'da (RNZ) yer alan habere göre, Tongalı üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Gisborne kenti yakınlarında bariyerleri aşarak 100 metre aşağı yuvarlandı.
Gece meydana gelen kazada otobüste bulunan 46 kişiden ikisi öldü, diğerleri yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Kaynak: AA