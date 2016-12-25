Son Dakika!
25 Aralık 2016 11:28 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2016 11:39

Yeni Zelanda'da otobüs kazası

Yeni Zelanda'nın Gisborne bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeni Zelanda'da otobüs kazası

Radyo Yeni Zelanda'da (RNZ) yer alan habere göre, Tongalı üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Gisborne kenti yakınlarında bariyerleri aşarak 100 metre aşağı yuvarlandı.

Gece meydana gelen kazada otobüste bulunan 46 kişiden ikisi öldü, diğerleri yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.


Kaynak: AA

Etiketler: yeni zelenda


0Yorum Yap