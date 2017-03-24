Yeni Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sona doğru

Kamuoyunda "Taksim İlkyardım" olarak bilinen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depreme dayanıklı ve modern şekilde inşa edilen binasıyla Nisan 2018'de hizmet vermeye başlayacak.

Kamuoyunda "Taksim İlkyardım" olarak bilinen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depreme dayanıklı ve modern şekilde yeniden inşa edilen binasıyla gelecek yıl nisanda hizmet vermeye başlayacak.



YENİ TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SONA DOĞRU



Tarihi 45-50 yıl önceye dayanan ve 16 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren Taksim yerleşkesindeki eski hastane binası, vatandaşlara daha modern ve geniş bir alanda sağlık sunumu verilebilmesi için 2015'te yeniden yapılmak üzere yıkıldı.



Tadilatı ekonomik açıdan uygun olmadığı ve hastane binasını modern bir kimliğe kavuşturmayacağı için yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen binanın yüzde 50'sinden fazlası tamamlandı.



İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanenin gelecek yıl nisan ayında hizmete açılması planlanıyor.



YENİ BİNADA 250 YATAKLI MODERN HİZMET VERİLECEK



İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Erol Kısmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıllık tarihe sahip hastane binasının, ömrünü tamamlaması nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremediği için yerinde yeniden inşa edildiğini söyledi.



Bu süreçte bazı olumsuz söylemlerin ortaya atıldığını hatırlatan Kısmet, "Aslında biz bu durumu, buraya hastane yapılmasını istemeyenlerin başka şeyler yapılacakmış gibi gösterip, bunu engelleme yönündeki çabaları gibi gördük. Baştan beri bütün niyetimiz, yenilenmeye ihtiyacı olan bir hastaneyi, isteklere cevap verememesi nedeniyle yeniden yapmaktır." diye konuştu.



Birlik olarak bölgelerinde birçok hastane inşaatı projesi yürüttüklerini dile getiren Kısmet, Okmeydanı, Seyrantepe ve Sarıyer'de yapımları devam eden ve her bakımdan yeni teknolojilerle donatılan tesislerde vatandaşlara modern sağlık hizmeti vereceklerini anlattı.



İstanbul'da, 2005'te 268 bin çocuğa bir yoğun bakım yatağı düştüğünü, bunların sayılarının artırılmasıyla oranın şu anda 20-25 binde bir dolaylarında olduğunu vurgulayan Kısmet, "Yani 10 katına yakın bir iyilik sağlandı. Yatırımlarla, yeni hastanelerimiz, diğer bölgelerimizdeki hastanelerle yoğun bakım yatak sayımızı yaklaşık 15 ila 20 kat arası arttırdık. Dolayısıyla burada yaptığımız hastanemizde 250 yatağımız, 7 ameliyathanemiz, yoğun bakımlarımızla bölgeye hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.



"OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DEVASA BÜYÜKLÜKTE YAPILIYOR"



Prof. Dr. Erol Kısmet, inşaatının yarıdan fazlası tamamlanan yeni hastane binasının 2018'in Nisan ayında açılacağını belirterek, birliklerine bağlı iki hastanede de gelecek ay itibarıyla hasta kabul edileceğini ifade etti.



Kısmet, "Sağlığın maddi karşılığı olmaz. Hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız hem de Bakanımız hiçbir maddi harcamadan kaçınmıyorlar. Yani bizim halkımızın neler yapabildiğini gördük. Bu halka her şeyimizi feda etsek yerindedir. Bunların maddi karşılığı yoktur. Hiçbir maddi harcamadan kaçınılmaksızın gereken neyse o yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Prof. Dr. Kısmet, hasta ve çalışan memnuniyetinin 15 sene öncesiyle kıyaslanamayacak düzeylere yükseldiğine işaret ederek, birliklerine bağlı inşaatları devam eden projelere ilişkin şu bilgileri verdi:



"Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin 100 yataklı olarak inşa ediliyor. Yapıldığı zaman hem o bölgenin hem de tüm İstanbul'un ihtiyaçlarına cevap verecek bir hastane. Büyüklüğünden dolayı 3 etapta yapılması planlanan devasa bir hastane. Seyrantepe'deki hastanemizin yanına yaptığımız bir kadın, doğum ve çocuk binasıyla da hizmetin daha geniş tutulması amaçlandı. Bu sene açacağımız Sarıyer'deki Çayırbaşı Hastanemiz de o bölgedeki sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek. Baltalimanı Hastanemizin tüm Türkiye'ye yoğun şekilde hizmet vermesi nedeniyle hem yeni açılacak hastanemizde hem de İstinye'deki ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri kullanılarak hizmete daha geniş bir alanda devam etmesi hedefleniyor. Gaziosmanpaşa'da da önümüzdeki ay 300 yataklı bir fizik tedavi hastanesi açacağız. İstanbul'un fizik tedavi yatağına yüksek oranda ihtiyacı var. Özellikle Serebral Palsi gibi hastalıkları olan çocukların fizik tedavilerinde yetişmiş uzmanlarımız var. Bu hastane sayesinde yatak sayısını hemen hemen 2-3 katına çıkarabileceğiz."



"15 TEMMUZ'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN ÇOK ÜST DÜZEYDE VATANPERVER OLDUKLARINI GÖRDÜK"



Kısmet, devraldıkları Kasımpaşa ve Gümüşsuyu Askeri hastanelerinde de binaların tarihi dokularına herhangi bir zarar verilmeden gerçekleştirilen tadilat işlemlerinin devam ettiğini ve buralarda vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti verilmesi için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Ayrıca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında da tüm hastanelerdeki personelin aralıksız çalıştığını aktaran Kısmet, sözlerini şöyle tamamladı:



"O gece trafik durdu. Kimse araçlarıyla bir yerlere gidemedi. Ben tüm hastanelerimizdeki yöneticilerimizle görüştüm. Koşarak, yürüyerek geldiler. Hatta kendi hastanesine gidemeyen ama bizim hastanemizde faydalı olmak istediğini, çalışmak istediğini söyleyen hekim arkadaşlarımıza kapılarımızı açtık. O gece olağanüstü bir seferberlik vardı hastanelerimizde. Hepimiz sabaha karşı da oturup ağladık bu durum karşısında. Yani gerçekten tahmin edemeyeceğimiz kadar hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın çok üst düzeyde vatanperver olduklarını gördük. Halkımız için gereken de buydu. Tıp camiamız ve diğer tüm personelimiz o gece gerekeni yaptı."