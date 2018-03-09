Merak edilen soru: Yeni kurulacak sistemde Kaç yardımcı olacak?

Yeni sistemde en çok merak edilen konular arasında yer alan cumhurbaşkanı yardımcı sayısı da uyum yasaları çerçevesinde belirlenecek. Bu sayının uyum komisyonlarında 3 ila 5 arasında olması planlandığı belirtiliyor.

2019’da Türkiye’de siyasal sistem sil baştan değişecek. 16 Nisan referandumun ardından ilk adımlarını yaşadığımız geçiş sürecinin ardından 2019’da yapılacak seçimlerin ardından Türkiye artık yeni sistemle yönetilecek.

Yeni sistemde en merak edilen konular arasında yer alan Cumhurbaşkanı yardımcı sayısı da uyum yasaları çerçevesinde belirlenecek. Bu sayının uyum komisyonlarında 3 ila 5 arasında olması planlandığı belirtiliyor.

6 Nisan Anayasa referandumu ile 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçecek olan Türkiye’de sistem sil baştan yeniden dizayn ediliyor.

Başbakanlık’ın kaldırılacağı sistemde Cumhurbaşkanı, hükümeti kuracak ve Türkiye’yi yönetecek. Bununla birlikte Türkiye’de ağır işleyen bürokratik işlemler ve uygulamalar yeni sistemle artık daha hızlı işletilerek sonuç alınacak.

ATAMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANINDA OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanının yardımcıları da olacak. Ve bu yardımcılar etkin ve aktif olarak görev alacaklar.

Başbakanlık’ta olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı’nda da yardımcıları belirleme ve atama yetkisi Cumhurbaşkanında olacak.

YARDIMCI SAYISI 3 YA DA 5 OLACAK

İttifak çalışmalarının tamamlanıp Meclis’e sunulmasının ardından AK Parti’de hız kazanan uyum yasaları çalışmaları kapsamında ele alınacak en önemli başlıklar arasında cumhurbaşkanının yardımcı sayıları da bulunuyor.

Oluşturulan komisyonda bunu sayının net bir şekilde belirlenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda çalışmalarda cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının sayısının 3 ya da en fazla 5 arasında tutulması planlanıyor.

Kaynak: yenişafak