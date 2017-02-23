Yeni projeler köprüleri rahatlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kıtalar arası geçiş trafiği üzerindeki etkisi araştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğinde yüzde 80, Avrasya Tüneli'nin açılmasıyla da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğinde yüzde 30 rahatlama olduğunu bildirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen, "Trafik Yoğunluk İndeksi" modeli kullanılarak yapılan araştırmayla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kıtalar arası geçiş trafiği üzerindeki etkisi araştırıldı.



Araştırma kapsamında, 2016 yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışından önceki ve sonraki seyahat süreleri incelendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu seyahat süresinde yüzde 42, Anadolu-Avrupa yönünde ise yüzde 28'e varan oranlarda kısalma olduğu tespit edildi.



Araştırmada, şu bulgulara yer verildi:



"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğinde yüzde 80 oranında rahatlama gözlemlenirken, Avrasya Tüneli'nin açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğinde yüzde 30 oranında rahatlama gözlemlendi. Avrasya Tüneli açıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde (akşam zirve saatte) ortalama hızlarda yüzde 30'a varan oranlarda artış ve seyahat süresinde yüzde 23'e varan oranlarda kısalma, Avrupa-Anadolu yönünde ortalama hızlarda yüzde 17'ye varan artış ve seyahat süresinde yüzde 13'e varan kısalma olduğu gözlemlendi."