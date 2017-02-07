Yeni plan "sakıncasız" çıktı

Taksim'e yapılması planlanan camiye ilişkin onay belgesi ortaya çıktı.

İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Taksim'e yapılması planlanan camiye ilişkin onay belgesine ulaşılırken, 10 kurul üyesinin imzası bulunan evrakta, daha önce gündeme gelen planların geçirdiği aşamalara de yer verilerek, yeni plana onay verildiği belirtiliyor.



Taksim'e cami yapılmasının önündeki engeli ortadan kaldıran onay, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19 Ocak 2017 tarihli toplantısında alındı.



TAKSİM'E YAPILACAK CAMİNİN ONAY BELGESİ



334 sayılı 2 sayfalık, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Hilmi Aydın, Başkan Ahmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Emre ve üyeler Uğur Elibüyük, Aras Can, Engin Binoğlu, Abdulselam Uluçam, Kadriye Karabulut, Şuayip Korkmaz ve Derya Yıldız'ın imzasının bulunduğu onay belgesinde, şöyle denildi:



"Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04. 01. 2017 tarihli 85296373 / 310.99/2016-114854-Gd.37G.400893-Ç.153 sayılı yazısı ve ekleri, 406 ada 2, 4, 5, 6, 7, 21 ve 22 parsellerin tevhif ifraz folyesi encümen kararı ekte gönderildiği belirtilerek gereği talep edilen Beyoğlu Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.01.2017 tarihli EML:2017/4526-G.400916-Gd.0066-Ç174 sayılı yazısı ve ekleri, kurul müdürlüğü uzmanlarının 17.01.2017 tarihli raporu okundu. M-5 dosya numaralı dosyası incelendi."



Yapılan incelemeler sonucunda yeni planın uygulanması konusunda herhangi bir sakınca bulunmadığı ve onay kararının alındığı yazıda, şunlar kaydedildi:



"İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi 11 pafta 406 ada 23 parsele ilişkin sunulan yeni yapılanma projesinin uygulanmasında 2863 sayılı yasa açısından sakınca bulunmadığına, kurulumuzun 24.06.2016 tarihli 4584 sayılı kararıyla istenilen tramvay deposunun arkasında kalan Taksim Caddesi boyunca uzanan duvara ilişkin malzeme analiz raporunun ve diğer bilgi ve belgelerin iletilmesine, söz konusu alanda hafriyat çalışmalarının ilgili müze denetiminde yapılabileceğine herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 20863 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi."



"ÇOK SESLİLİĞİMİZİ DE TEMSİL EDECEK"



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim'e yapılacak caminin diğer mabetlerle birlikte çok sesliliği temsil edeceğini belirtti.



Demircan, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Taksim'e cami yapılması konusundaki kararının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.



Ahmet Misbah Demircan, sosyal medyadaki mesajında, "Taksim Camisi, Maksem'in arkasındaki araziye yapılacak.‬ Cami, diğer mabetlerle birlikte çok sesliliğimizi de temsil edecek." ifadelerini kullandı. ‬