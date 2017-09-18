Başbakan Yıldırım: Yeni müfredat uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı

Başbakan Yıldırım, müfredat değişikliğine ilişkin "Müfredat, hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat, uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada müfredat değişikliğine ilişkin,"Müfredat, hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat, uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Müfredat değişimi öğrencilerin temel insani değerler, sevgi, saygı, adalet gibi önemli kavramların öğrenilmesi, beşeri ve sosyal ihtiyaçların anlatılması esasına göre yapılandırıldı." dedi.