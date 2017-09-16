Yeni Malatya Stadı'nda 6 gollü açılış

Spor Toto Süper Lig 5.hafta maçında Bursaspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve hakem Bülent Yıldırım'ın düdük çaldığı maçta 4-0 öne geçen Bursaspor'un gollerini 12. dakikada Ekong, 45+3'te Batalla, 49'ta Kembo ve 63'te Stancu atarken skoru 4-2'ye getiren Yeni Malatyaspor'un sayılarını 76'da Boutaib ve 80'de Dening kaydetti.



Yeni Malatyaspor'un son bölümdeki baskısından gol sesi çıkmadı.



Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 9'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 4 puanda kaldı.



Bu maç, Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ilk maç olarak da tarihe geçti.