Yeni KHK yayınlandı!
Kamuda 416 kişi görevine iade edildi. Adalet Bakanlığından 15 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğünden 24 kişi, Sağlık Bakanlığından 83 kişi ihraç edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
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