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29 Mart 2017 21:52 | Son Güncelleme: 29 Mart 2017 21:54

Yeni KHK yayınlandı!

Kamuda 416 kişi görevine iade edildi. Adalet Bakanlığından 15 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğünden 24 kişi, Sağlık Bakanlığından 83 kişi ihraç edildi.

Yeni KHK yayınlandı!

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