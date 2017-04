Hamza Hamzaoğlu: Yeni hedeflere doğru yol almalıyız

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, "Çok maç oynamış ve olumsuz sonuçlar almış olmanın olumsuz etkisini üzerimizden atmaya çalışıyoruz." dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, performans düşüklüğünün normal olduğunu ancak kısa sürede toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Üzerimizden bu olumsuz toprağı, etkiyi atıp yeni hedeflere doğru yol almamız gerekiyor." dedi.



Başkent temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenmanın başında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'a 2-0 yenildikleri maçta takımı iyi bulmadığını dile getirdi.



Başkent ekibinin başında ilk kez yer aldığı Gaziantepspor karşılaşmasına ilişkin Hamzaoğlu, "Tabii ki görmüş olduğumuz şeyler aslında çok da sürpriz değildi. Sadece performans olarak biraz daha iyisini görebilirim, diye umut ediyordum. Duruş ve pozisyon hataları yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.



Bunlar normal şeyler diyen teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü haftalardır süre gelen kötü gidişat var, bunun takım üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler var. Her ne kadar geldiğimiz günden bu yana antrenmanlar verimli ve iyi geçiyor olsa da maça bunu yansıtamadık. Ancak bu maç için çok normal, diye düşünüyorum. İnşallah, Kayserispor maçında daha iyi bir görüntü vereceğiz. Ondan sonra da artık kısa sürede toparlanıp çok daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."



Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un yaşadığı motivasyon sorunuyla ilgili ise "Her takımın yaşayabileceği bir durum. Özellikle çok kısa sürede başarıları yakalamış ve bu tür zorlu maçlar periyoduna alışık olmayan takım için bu çok normal. 48 maç oynamış bir takım var. Normalde diğer kulüplerin çoğu bu kadar maç oynadıktan sonra tatile çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.



Antrenmanların çok iyi geçtiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bunu en kısa sürede maça da yansıtacağımızı ümit ediyorum. Biraz zamana ihtiyacımız olacak gibi görünüyor ama bu zamanı biz mümkün olduğunca kısaltacağız, çünkü oyuncularımız her şeyin farkında, bilincinde. Takımın motivasyonu şu an iyi." diye konuştu.

KAPTAN NUMAN: ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLACAK



Takım kaptanı Numan Çürüksu da antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Mustafa Reşit Akçay'ın görevden ayrılmasına üzüldüklerini ancak kötü gidişlerde teknik direktör değişikliğinin Türk ve dünya futbolunda normal karşılandığını söyledi.



Yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanların güzel geçtiğine işaret eden Numan, "Takımda güzel bir hava oluştu, idmanlarımız neşeli geçiyor. Keyifli antrenmanlarımızı artık müsabakalara yansıtmamız gerektiğini düşünüyoruz. En kısa zamanda da bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI



Batıkent Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan başkent ekibi, daha sonra 6 farklı istasyonda gruplar halinde dönüşümlü olarak çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı.



Antrenmana 9'a 3 top kapma oyunuyla devam eden mor-sarılılar, yarı sahada 3 kaleyle oynanan maçla günü tamamladı.



Sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Ndiaye takımdan ayrı çalıştı.



Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.