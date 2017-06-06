Afganistan Yüksek Barış Şurasının yeni başkanı Halili

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Kerim Halili'yi Afganistan Yüksek Barış Şurasının başkanlığına atadı.

Afganistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Şah Huseyin Murtazavi, Devlet Başkanı Gani'nin, şuranın Başkan Yardımcısı Halili'yi başkanlığa getirdiğini duyurdu.



Eski şura başkanı Pir Sayed Ahmed Geylani'nin hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 5 aydır yerine atama yapılmamıştı.



Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin yardımcısı da olan Kerim Halili, ülkedeki muhalif gruplarla barış görüşmelerini gerçekleştirmek için 7 yıl önce kurulan Afganistan Yüksek Barış Şurasında başkan yardımcılığını yürütüyordu.