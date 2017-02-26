"Yeni anayasayla artık terörle yaşamaktan kurtulacağız"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Yeni anayasayla FETO örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak, Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Türkiye, önünü daha net görecek. Semalarımızda millete bomba atan savaş uçakları olmayacak, semalarda çocuklar uçurtma uçuracak, gençlerimiz darbeciler tarafından hayatlarından koparılmayacak. Daha yaşanabilir güzel bir ülkenin geleceği için çalışacaklar." diye konuştu.

Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'nun partisi 1995'te Türkiye'nin nüfusu 59 milyonken, milletvekili sayısını DYP ile beraber 100 milletvekili birden artırdı. Şimdi nüfus olmuş 80 milyon, 550'den 600'e çıkartmışız, bunun lafını ediyor. Ayıptır. Gerçekleri saptırmayacaksınız." dedi.