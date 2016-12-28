Yeni anayasanın 8'inci maddesi de kabul edildi

TBMM'deki Anayasa Komisyonu'nda, yeni anayasanın 8'inci maddesi de kabul edildi.

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirildi.

HSYK ÜYE SAYISI 13'E ÇIKARILIYOR



Teklifte ayrıca, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13'e çıkarıldığı, Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olduğu öğrenildi.



CUMHURBAŞKANI'NA ÖNGÖRÜLEN O YETKİ İPTAL



Teklifte, Cumhurbaşkanı'na kamu kurumlarıyla ilgili kararname yetkisi veren madde de iptal edildi.

Öte yandan, teklifin 21 maddeden 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi.