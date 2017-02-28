Yeni Alpine A110 vitrine çıkıyor

Alpine, iki kişilik yeni spor coupe modeli A110'un ilk gösterimini Uluslarası Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Alpine, Uluslarası Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk gösterimi gerçekleştirilecek iki kişilik yeni spor coupe modeli A110'u gün yüzüne çıkarıyor.



Alpine'den yapılan açıklamaya göre, markanın ilk seri üretim modeli A110'un özellikleri 7 Mart'ta Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.



Berlinette modeline gönderme yapan A110, alüminyum bir platform ve karoseri ile donatıldı.