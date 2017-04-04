Yeni 50 avrolar dolaşıma girdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa serisinin dördüncü banknotu olan yeni 50’lik avro banknotun bugün dolaşıma girdiğini bildirdi.

ECB’den yapılan açıklamada, yeni 50 avroluk banknotun bugün piyasaya sürüldüğü kaydedildi.



Avroyu kalpazanlığa karşı daha dirençli hale getirmek için bir adım daha atıldığı aktarılan açıklamada, yeni 50 avroluk banknotun, ilk olarak 20 avroluk banknotta kullanılan yeni ve yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içerdiği ifade edildi.



Açıklamada, banknotun ışığa tutulduğunda hologramın üst kısmındaki pencerenin şeffaf hale geldiği ve Yunan mitolojisinden bir figür olan 'Europe’un portresinin, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıktığı aktarıldı.



Piyasada en çok 50'lik banknotların kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Piyasada 9 milyar adetten fazla olan 50'lik banknotlar, tüm avro banknotların yüzde 46'sını oluşturuyor. İlk seri 50 avroluk banknotlar, yeni 50'lik banknotlarla kullanılmaya devam edecek ve daha sonra yavaş yavaş dolaşımdan kalkacak." denildi.