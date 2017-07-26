Yemen'den Türkiye'ye teşekkür

Yemen Mahalli İdareler Bakanı Fetih, Türkiye'nin ülkesine yönelik siyasi ve insani tutumundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yemen Mahalli İdareler Bakanı Abdurrakıb Fetih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı'nın eş güdümünde Yemen'e insani yardım malzemesi gönderilmesine işaret ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkının, Yemenlilere yönelik izlediği siyasi ve insani tutumu memnuniyetle karşılıyor, kendilerine yüksek takdirlerimizi sunuyoruz." dedi.



Yemen ve Türk halkları arasındaki dayanışmanın önemini vurgulayan Fetih, şöyle devam etti:



"Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağları ile Türk halkının kardeş Yemen halkına devam eden desteğinin göstergesi. Yemen halkı ve hükümeti, son olarak 'Blue Fury' isimli gemiyle gönderilen ve halihazırda tahliye işleminin devam ettiği gıda ve tıbbı malzemeleri karşısında minnettar. Bu yardımlar, ülkedeki çatışmaların Yemen halkının omuzlarında meydana getirdiği yükü hafifletecek."



Türkiye'nin Yemen'deki meşru hükümet ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemesinden de büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Fetih, iki halk arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.



Yemen'deki Kızılay heyeti başkanı Mustafa Aydın ise "Blue Fury" gemisindeki yardım malzemelerinin indirilmesine geçen pazar günü başlandığını ve bu işlemin on gün içinde tamamlanacağını tahmin ettiklerini söyledi.



Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun gelecek hafta Aden'e gelmesinin beklendiğini ifade eden Aydın, Yemen'e yönelik yardım faaliyetlerinin ikinci aşamasının "yerel kalkınma, insan hayatına yönelik farklı projelerin desteklenmesi çerçevesindeki talepleri" kapsayacağını dile getirdi.



İskenderun Limanı'ndan yola çıkan, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan "Blue Fury" gemisi, 20 Temmuz'da Aden Limanı'na ulaşmış, birkaç gün sonra da malzemelerin tahliye işlemi başlamıştı. Gemide, 10 bin ton un, bin ton makarna ve bebek bisküvisi, yaklaşık 34 ton muhtelif ilaç, 100 adet tekerlekli sandalye, 15 bin adet terlik ve 10 konteyner sahra hastanesi bulunuyor.