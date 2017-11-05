Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna Yemen'den atılan balistik füze, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan'ın Dubai merkezli Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Riyad'ın kuzeydoğusuna Yemen tarafından atılan balistik bir füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.



Suudi Arabistan'ın Al Ahbariye kanalı da, füzeye başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın kuzeyinde hava savunma sistemi tarafından müdahale edilmesi sonucu füzenin boş bir alana düştüğünü belirtti.



Saldırı nedeniyle can kaybı olmadığı ve maddi bir zararın oluşmadığı aktarılan haberde, havaalanındaki hava trafiğinin de normal seyrinde devam ettiği kaydedildi.



Öte yandan, Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füze attıklarını duyurdu.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.



