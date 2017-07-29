Yemen'den Mekke'ye füze saldırısı

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Husilerin Mekke yönüne balistik füze atmasını terör eylemi şeklinde nitelendirdi.

Salih, Yemen resmi haber ajansında (SABA) yayımlanan açıklamasında, Husilerin Mekke yönüne balistik füze atmasına ilişkin, "Darbeciler işledikleri farklı suçlarla, İran'ın finansmanıyla yürüttükleri komployu açık ettiler." dedi.



Söz konusu olayın terör eylemi olduğunu vurgulayan Salih, Yemenlilerin ve koalisyon güçlerinin sergilediği duruşun Husilerin planlarını boşa çıkaracağını savundu.



Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından dün yapılan açıklamada, "Hac mevsimini başarısız kılmak için Yemen'deki Husiler tarafından kutsal kent Mekke'ye yönelik 'umutsuz' balistik füze saldırısı yapıldı." ifadeleri kullanılmıştı.