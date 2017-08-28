Yemen'deki şiddet olayları

Husilerin Taiz'de düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yemen'de Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğü, 7 sivilin yaralandığı bildirildi.



Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Husiler, kentin batısındaki Biir Paşa mahallesindeki bir eve katyuşa roketiyle saldırı düzenledi. Saldırıda, iki kardeş ile bir kadın yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 7 sivil yaralandı.



Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Husilerin sivillere yönelik saldırısı, bu çetenin, intikam için sivilleri daimi hedef olarak gördüğüne işaret ediyor." ifadesini kullandı.



Hükümet güçleri, Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının Taiz kentine uyguladığı ablukayı yaklaşık bir yıl önce kısmi olarak kırmıştı.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.