Yemen'deki sağlık krizi

Sağlık alanında zor günler yaşayan Yemen'e Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gönderilen 55 tonluk sağlık yardımının başkent Sana'ya ulaştığı bildirildi.

Husilere bağlı Sebe Haber Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönderilen 55 tonluk tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağının Sana Uluslararası Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

Yardıma ilişkin söz konusu haberde, sağlık malzemelerinin temel tıbbi ekipmanlar, antibiyotikler, kan ve serumların yanı sıra ilk yardım malzemelerinden oluştuğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difteri, kolera salgınlarının yanı sıra sağlık alanında ciddi sorunlarla mücadele ediyor.



