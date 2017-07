Yemen'deki kolera salgını on binlerce çocuğun hayatını tehdit ediyor

Dünyadaki en kötü kolera salgınının Yemen'de görüldüğü ve bu durumun ülkedeki on binlerce çocuğun hayatını tehdit ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Bolyark'ın BM radyosunun internet sitesindeki açıklamasında, Yemen'de on binlerce çocuğun yetersiz beslenme sorunu, ishal ve beraberinde getirdiği kolera salgını nedeniyle ölüm tehdidi altında olduğu vurgulandı.



Açıklamada, "Yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan çocuklar ishale yakalanıyorlar. Çocukların tedavi edilmesi mümkün ancak kirli içme suyu kullanılmaya devam edilirse hastalık sürüyor. Bu aşamada atık su alanında daha fazla yapılması gerekenler var." değerlendirmesinde bulunuldu.



DÜNYADAKİ EN KÖTÜ KOLERA SALGINI YEMEN'DE GÖRÜLÜYOR



Salgının Somali, Sudan ve Güney Sudan gibi Afrika ülkelerinde de görülmesine rağmen en yıkıcı etkisini Yemen'de gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Dünyadaki en kötü kolera salgını Yemen'de görülüyor. Salgın, bu ülkedeki on binlerce çocuk için ölüm tehdidi oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.



Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.



BM verilerine göre, Yemen'de 27 Nisan'dan bu yana 21 kentte yaklaşık 270 bin şüpheli kolera vakası tespit edildi. Salgın nedeniyle yarısından fazlası çocuk yaklaşık bin 600 kişi hayatını kaybetti.