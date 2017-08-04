Yemen'deki kolera salgını

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'de kolera salgınıyla mücadele etmek ve merkeze uzak bölgelerdeki ölümlerin önüne geçmek için "daha fazla yardım yapılması" çağrısında bulundu.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki salgınının 4 ay önce başlamasına rağmen çok fazla kişide kolera vakası tespit edildiği belirtildi.



Örgütün, Yemen'in farklı bölgelerinde salgınla mücadelede kullanılmak üzere çeşitli temizlik ürünleri dağıttığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yemen'in merkeze uzak bölgelerinde, ölümlere engel olma imkanı varken hastalığın bulaştığı birçok insan hayatını kaybediyor. Daha fazla yardım yapılmaması ve toplumda önleyici tedbirlerin alınmaması durumunda salgın nedeniyle çok daha fazla insan hayatını kaybedecektir."



Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması gibi nedenlerden ötürü her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.