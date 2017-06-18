Yemen'deki kolera salgını

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 100'e çıktığını bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de görülen salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 100'e yükseldi.



Salgının başkent Sana'nın yanı sıra Amran, Hudeyde ve Hacce vilayetlerinde hızla yayıldığı belirtilirken, ülkede yaklaşık 159 bin kişide koleradan şüphelenildiğine dikkat çekildi.



DSÖ Yemen Ofisi, daha önce ülkedeki kolera salgınında ölenlerin sayısını bin 54 olarak açıklamıştı.



Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.