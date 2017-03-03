Yemen'deki kolera salgını

Yemen'de kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e ulaştığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2016'dan bu yana ülkenin bazı bölgelerinde görülen kolera vakalarında artış olduğu belirtilerek, "Ülke genelinde kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103, şüpheli vaka sayısı ise 21 bin 790'a ulaştı." ifadesine yer verildi.



Kolera şüphesiyle tahlil yapılan 905 kişiden 193'üne kolera teşhisi konulduğu duyurulan açıklamada, salgın hastalığın ülkedeki 22 ilin 15'ine sıçradığı bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, akut ishal gibi semptomlarla gelen hastaların koleraya yakalanmış olabileceğinden şüphelenildiğini duyurularak, şüpheli vakaların tümüne teşhis konulması için gerekli tahlillerin yapılamadığı vurgulandı.



8 TONLUK YARDIM MALZEMESİ SANA'YA ULAŞTI



Özellikle kolera ve tüberküloz vakalarında kullanılmak üzere 8 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan uçağın Sana Havalimanına ulaştığı belirtildi.



Bölgeye getirilen malzemelerin, 12 bin kişilik ishal önleyici ve kolera için hızlı tanı ekipmanlarının yanı sıra tüberküloz önleyici ilaçlardan oluştuğu kaydedildi.



Söz konusu tıbbi malzemelerin, yerel sağlık kuruluşları adında WHO'ya teslim edildiği bildirilen açıklamada, salgından en fazla etkilenen bölgelerde ishal vakalarını önlemek için 26 sağlık merkezinin kurulduğu iletildi.



Örgütün verilerine göre, ülkede 14,8 milyon kişi yeterli sağlık hizmetinden yoksun durumda bulunuyor. Örgüt ile sağlık kurumlarının 2016 yılında Yemen'de 10,6 milyon kişiye sağlık hizmeti sunduğu ifade ediliyor.