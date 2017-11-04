Yemen'deki çatışmalarda 11 kişi öldü

Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleri ile girilen çatışmalarda Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçlerinden üst düzey 2 subay ve beraberindeki 11 kişinin öldüğü belirtildi.

Hükümet güçlerinden alınan bilgiye göre, Salih yanlısı güçler ile Husiler, Sayyar köyündeki hükümet mevzilerine saldırı düzenledi.



Toplar ve ağır makineli tüfekler ile saldırının püskürtüldüğü, Salih yanlısı güçlerden 201'inci Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Naci Muhammed Salih el-Arşi ve Albay Hamid Ali el-Matari ile beraberlerindeki 11 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.



