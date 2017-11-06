Yemen'deki bombalı saldırı

Aden'deki saldırıda ölenlerin sayısı 23'e, yaralananların sayısı 28'e yükseldi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de güvenlik merkezini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e, yaralananların sayısının ise 28'e yükseldiği bildirildi.



Aden Emniyet Müdürlüğünün Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 5'i saldırgan olmak üzere 23 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, merkezin ana kapısı önünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesinin ardından binaya baskın düzenleyen saldırganların rehin aldığı 8 kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı.



Sağlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 12 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.