Yemen'de savaş bitmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaklaşık 2 yıldan bu yana savaşın yaşandığı Yemen'de yeniden barışın tesis edileceğini ümit ettiğini söyledi.

Yurt dışı ziyaretleri kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'a gelen BM Genel Sekreteri Guterres, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Guterres, Yemen'deki durumun "trajik" olduğunu belirterek, "Uzun zamandır tanıdığım Yemen halkı büyük sıkıntılar çekiyor." dedi.



Umman'ın arabuluculukta daima başı çeken ülkelerden biri olduğunu ifade eden Guterres, "Yemen'de yeniden barışın tesis edilmesini isteyen herkesin çabalarını destekleyebilmeyi gerçekten arzu ediyorum." diye konuştu.



Geçen ocak ayında görevi devralışının ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştiren BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından bugün Umman'a ulaştı.