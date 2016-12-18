Yemen'de patlama: 43 asker hayatını kaybetti

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde düzenlenen saldırıda 43 askerin öldüğü, onlarca askerin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Nasır el-Amburi'nin Uluslararası Aden Havalimanı yakınındaki Hur Mekser bölgesinde bulunan evinin önündeki askerleri hedef alan intihar saldırısında 43 asker öldü, onlarca asker yaralandı.



Görgü tanıkları, intihar eylemcisinin, geciken maaşlarını almak üzere sabahın erken saatlerinde bölgede toplanan askerlerin arasına karışarak üzerindeki bombayı patlattığını aktardı.



Saldırıya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA