Yemen'de muhalifler arasındaki gerginlik

GPC Genel Sekreter Yardımcısı Avvadi: Her türlü seçeneğe hazırız. Kimse bizi tehdit edemez.

Yemen'de devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi (GPC) partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yasir el-Avvadi, her türlü seçeneğe karşı hazır olduklarını ve kimsenin kendilerini tehdit edemeyeceğini belirtti.



Avvadi, Husilerin silahlı kanadı Halk Komitelerinin açıklamasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü seçeneğe hazırız. Kimse bizi tehdit edemez." ifadelerine yer verdi.



Bu arada, Husilere bağlı "Siyasi Konsey" üyesi Hüseyin el-İzzi de sosyal paylaşım sitesi hesabından, taraflar arasında artan gerilimin ortaya çıkarabileceği tehlikeli sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.



Husilerin silahlı kanadı Halk Komitelerinden yapılan açıklamada, Salih'in Husileri "milis" olarak nitelendirerek, "kırmızı çizgiyi aştığı" belirtilmişti.



Bunun bir ihanet olduğu iddia edilerek Salih'e "devrik" nitelemesi yapılan açıklamada, "İçeride ve dışarıda düşmanın ve münafıkların ittifakı hezimetle sonuçlanacak." değerlendirmesinde bulunulmuştu.



Ali Abdullah Salih, liderliğini yaptığı GPC'nin kuruluşunun 35'inci yıl dönümü dolayısıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen törende "milislerin ve halk komitelerinin" başkent Sana'da toplanacağını hatırlatarak, başkent Sana'nın herkese ait olduğunu ve burada kargaşa çıkarmanın imkansız olduğunu kaydetmişti.



Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, daha önce yaptığı açıklamada, Salih ve partisini harekete ihanet etmekle suçlamıştı. Husilerin lideri, GPC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yarın gerçekleştirilmesi beklenen töreni "gerginliği tırmandırıcı" bir eylem olarak nitelendirmiş ve yandaşlarını aynı gün başkent Sana'nın 4 noktasında gösteri düzenlemeye çağırmıştı.



Yemen, iki yıldan fazla süredir Husiler ve Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.