Yemen'de muhalifler anlaştı

Husiler ile devrik lider Salih'in partisi GPC, bir süredir aralarında yaşanan gerginliğe son veren bir anlaşma yaptı.

Yemen'de Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresinin (GPC), bir süredir aralarında yaşanan gerginliğe son veren bir anlaşma yaptığı bildirildi.



GPC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri meselesiyle başlayan ve bir süredir gerginlik yaşayan müttefikler, Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Samad'ın çağrısıyla başkent Sana'da bir araya geldi.



Daha önce karşılıklı sert açıklamalarda bulunan GPC Genel Sekreteri Arif ez-Zevka ve Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam başta olmak üzere her iki taraftan önemli isimlerin katıldığı toplantının ardından yayımlanan açıklamada, taraflar arasında bir süredir yaşanan gerginliğe son veren bir anlaşma yapıldığı ifade edildi.



Başkent Sana'da başlayan gerginliğin tüm nedenlerinin ortadan kaldırılması ve güvenliğin normal seyrine dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığına değinilen açıklamada, taraflar arasında yaşanan çatışmalara işaret edildi. Açıklamada, "Son olaylarla ilgili profesyonel ve tarafsız bir şekilde yürütülen güvenlik soruşturmasının sürmesi ve soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir tahminde bulunulmaması" konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca Husiler ile GPC yöneticileri arasında, siyasi çözüm ve öneriler ortaya konulması için görüşmelerin sürmesi, düşmanla mücadelede ortak çaba sarfedilmesi, iç cephede birlik ve beraberliğin sağlanması ve bunun bozulmasına izin verilmemesi için ittifakın sağlandığı kaydedildi.



Yemen'de Husiler ile müttefikleri devrik Cumhurbaşkanı Salih arasında bir süredir karşılıklı sert açıklamalarla gerginlik yaşanıyordu.



Husilerin silahlı kanadı Halk Komiteleri, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Husileri "milis" şeklinde nitelendiren Salih'in "kırmızı çizgiyi aştığını" belirtmişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husiler ve Salih yanlılarıyla savaşan Yemen hükümetine Mart 2015'ten beri destek veriyor.



