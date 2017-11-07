Yemen'de koleradan 2 bin 194 kişi öldü

Kolera salgınında 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 194'e yükseldi.

Yemen'deki kolera salgınında 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 194'e yükseldi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcülerinden Fadela Chaib, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Yemen insani açıdan kriz içinde. Aylardır kolera salgınını durdurmak için mücadele veriyoruz. Ölümlerin azalmasında biraz aşama kaydettik. Fakat Yemen'deki valiliklerin bir çoğuna erişim iznimizin olmaması operasyonlarımızı olumsuz etkiliyor." dedi.



Sözcü Chaib, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 908 bin 702 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 194 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Yemen'e tıbbi malzemeler de dahil temel insani yardımların ulaştırılması için koşulsuz erişim izni verilmesi çağrısını tekrarlayan Chaib, gerektiğinde DSÖ çalışanlarının ülkeye serbestçe giriş yapabilmesi gerektiğini de vurguladı.



Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu koleraya yakalanma riski artıyor.



