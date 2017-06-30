Yemen'de kolera vakaları azalıyor

Yemen'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kolera salgınının gerilemeye başladığı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı raporda, 27 Nisan'dan bu yana ülkede yayılmaya başlayan salgının üçüncü ayında belirgin bir düşüş görüldüğü ifade edildi.



Raporda, 26 Haziran'dan itibaren 20 ilde 17 ölüm vakası tespit edildiği, bunun da salgının kontrol altına alındığının göstergesi olduğu kaydedildi.



Salgında bin 417 kişinin hayatını kaybettiği, 225 bin 500 kişide şüpheli vaka belirlendiği vurgulanan raporda, geçen iki ayda 223 kişinin yaşamını yitirdiği Hacce vilayeti ile başkent Sana, Taiz ve güneydeki illerde son üç günde hiçbir ölüm vakasının görülmediği aktarıldı.



HASTALIĞA YAKALANANLARIN SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR



Hastalığa yakalananların sayısında da düşüş olduğuna dikkat çekilen raporda, daha önce üç günlük bir sürede yaklaşık 3 bin şüpheli vakanın görüldüğü başkent Sana'da son üç günde vaka sayısının bin civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.



Salgının yaygın olduğu Hacce'de ise sadece 16 şüpheli vaka bulunduğuna değinilen raporda, salgının yayılmaya devam etmesi endişesi duyulan Yemen'in diğer vilayetlerdeki vakalarda da ciddi düşüş görüldüğü duyuruldu.



SALGIN KONTROL ALTINA ALINMAK ÜZERE



Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, ülkedeki salgının önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı ile uluslararası ve Körfez ülkeleri ortaklarıyla yürüttükleri çabalar sonucu koleranın birçok bölgede kontrol altına alındığını söyledi.



Velidi, "Koleranın görüldüğü bölgelerde halkı bilinçlendirme çalışmaları, ilaçları tedarik ve sağlık görevlilerinin sayılarını artırma çabaları sonucu salgınının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söylemek mümkün." dedi.



Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.