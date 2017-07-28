Yemen'de esir takası

Yemen'de meşru yönetime bağlı HDG, esir takası kapsamında 17 Husi'yi serbest bıraktı.

Yemen'de meşru hükümete bağlı Halk Direnişi Güçleri'nin (HDG), yapılan takas anlaşmaları uyarınca 17 Husi'yi serbest bıraktığı bildirildi.



Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansında yer alan habere göre, HDG ile bazı yerel ara bulucular aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucu Lahic, Marib ve El-Cevf illerinde geçen hafta 4 esir takası anlaşması yapıldı.



Haberde, bu anlaşmalar kapsamında 17 Husi'nin serbest bırakıldığı belirtilirken, HDG'den kaç kişinin serbest bırakıldığıyla ilgili ise bilgiye yer verilmedi.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin bazı kentlerinde devam ediyor.