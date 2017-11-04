Yemen'de El-Kaide operasyonu

Yemen'in Lahec ilinde terör örgütü El-Kaide mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Lahec'te Terörle Mücadele Güçleri sorumlusu Albay Muhammed el-Faydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El-Huta'da bir tavuk çiftliğinde gizlenen El Kaide mensuplarına yönelik operasyonda örgüt üyesi 6 kişinin yakalandığını söyledi.



Faydi, yakalanan kişilerden birinin mali işler sorumlusu, birinin de örgütün yöneticilerinden olduğu bilgisini verdi.



Uluslararası koalisyon güçlerinin operasyona "büyük bir lojistik destek verdiğini" belirten Faydi, Lahec'de koalisyon güçleriyle iş birliği içinde son 3 ayda gözlem ve incelemeler yapıldığını sözlerine ekledi.



